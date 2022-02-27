Крым
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 7:26

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 893 заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии выявлено 160 271 заболевших Covid-19
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Количество выздоровевших за сутки составляет 1242 человека

Количество выздоровевших за сутки составляет 1242 человека

Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму, по данным регионального Минздрава, зарегистрировали 893 случая коронавируса.

Всего с начала пандемии выявлено 160 271 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 128 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 55 638 человек, - отметили в ведомстве.

Так, количество выздоровевших за сутки составляет 1242 человека, выздоровевших за весь период -146 892.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Утром 27 февраля в городе зарегистрированы 365 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 7 человек в возрасте от 52 до 89 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 74 769 человек, выздоровели 67 773.