Аксенов поздравил крымчан с Днем Сил спецопераций России

У крымчан особое отношение к этому празднику. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

27 февраля в День сил специальных операций глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с этим праздником.

Он напомнил, что восемь лет назад благодаря силам специальных операций, которых называли «вежливые люди», удалось обеспечить мир и порядок в республике. Поэтому у крымчан особое отношение к этому празднику.

- Бойцы ССО сыграли решающую роль в защите и обеспечении безопасности крымчан в феврале – марте 2014 года, - отметил Аксенов. – «Вежливые люди» стали одним из символов российского Крыма, нашими героями, неотъемлемой частью нашей истории. И сегодня ССО вносят свой вклад в освобождение народа Украины от нацистской хунты. С праздником, товарищи!