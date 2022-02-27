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Общество27 февраля 2022 9:08

В Крым прибыло около 150 беженцев из Донбасса

Их зарегистрировали в региональном отделении Красного Креста
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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18 февраля в связи с нарастающей угрозой боевых действий на полуостров начали прибывать жители республик.

18 февраля в связи с нарастающей угрозой боевых действий на полуостров начали прибывать жители республик.

Фото: Александра Тимощенко

В Крым приехали больше 150 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщил председатель крымского регионального отделения Российского Красного Креста Игорь Баучкин.

- Где-то 150 (эвакуированных жителей Донбасса, - Ред.) зарегистрировались, - сказал «ТАСС» Баучкин.

Напомним, 18 февраля в связи с нарастающей угрозой боевых действий на полуостров начали прибывать жители республик. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.