В Крым прибыло около 150 беженцев из Донбасса

18 февраля в связи с нарастающей угрозой боевых действий на полуостров начали прибывать жители республик. Фото: Александра Тимощенко

В Крым приехали больше 150 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщил председатель крымского регионального отделения Российского Красного Креста Игорь Баучкин.

- Где-то 150 (эвакуированных жителей Донбасса, - Ред.) зарегистрировались, - сказал «ТАСС» Баучкин.

Напомним, 18 февраля в связи с нарастающей угрозой боевых действий на полуостров начали прибывать жители республик. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.