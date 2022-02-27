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Общество27 февраля 2022 9:57

Крымские синоптики предупредили о сильном ветре и мокром снеге в ближайшие дни

Из-за ухудшения погоды на полуострове объявили штормовое предупреждение
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Из-за угрозы ливней в МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах ЖКХ.

Из-за угрозы ливней в МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах ЖКХ.

Фото: Архив "КП"

В ближайшие два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- В связи с прохождением южного циклона днем и до конца суток 28 февраля, в течение суток 1 марта в Крыму ожидается, мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, - отметили в ведомстве.

Из-за угрозы ливней в МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах ЖКХ. Также из-за сильного ветра на улицах могут срываться рекламные щиты, деревья и линии электропередач.

- Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, - предупредили в МЧС.