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Общество27 февраля 2022 11:39

Больницы Крыма продолжают работать в штатном режиме

На полуострове продолжают оказываться все виды медицинской помощи
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Койки работают согласно профилю.

Койки работают согласно профилю.

Фото: Александра Тимощенко

Все учреждения крымской системы здравоохранения продолжают работать в привычном режиме, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

В штатном режиме также продолжают работать и патологоанатомические отделения. Сверхнагрузку у крымских медработников пока не зафиксировали.

- Оказываются все виды медицинской помощи. Хотел бы акцентировать внимание на том, что никаких сверхзадач перед нами не стоит, работаем в штатном режиме. Койки работают согласно профилю. Каких-либо дополнительных мероприятий по развёртыванию каких-то дополнительных коек, или какая-то нагрузка на систему и на медиков, на сегодняшний день отсутствует, - отметил Скорупский.