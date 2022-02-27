Ольга Безугловец: новая волна санкций против России поможет крымским спортсменам стать сильнее

Безуговец также отметила, что на полуострове в последнее время стали популярны занятия командным футболом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкции, которые вводятся против России из-за начала специальной операции на Украине, помогут крымским спортсменам стать еще сильнее. Такое мнение выразила замдиректора по стратегическому развитию Академии футбола Крыма Ольга Безугловец.

По ее словам, спорт – это неотъемлемая часть международной политики, поэтому любой рекордсмен, чемпион или команда-победитель международных соревнований являются олицетворением той страны, которую он представляет.

- И навсегда эти рекорды остаются в истории мирового спорта именно за этой страной. Нас хотят всего этого лишить, - рассказала Безугловец. - Наглядный тому пример – крымский спорт, в частности, я могу говорить о футболе, который находится уже восемь лет под санкциями. Эти санкции абсолютно не развалили наш футбол, мы стали еще сильнее

Несмотря на многочисленные попытки Запада, российский спорт не исчезнет, а только станет еще сильнее.

Безуговец также отметила, что на полуострове в последнее время стали популярны занятия командным футболом, как любительским, так и детско-юношеским. На сегодняшний день детско-юношеская футбольная лига состоит из 152 команд, а до 2014 года их было всего 47.