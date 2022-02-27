Советник председателя Общественной палаты Крыма: «Россия рванет далеко вперед»

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Оппозиционеры, которые просят Запад не вводить против них санкции, - предатели, считает советник председателя Общественной палаты Крыма, председатель Общественного совета при Государственном комитете по делам межнациональных отношений Одиссей Пипия.

По его словам, с западными властями бессмысленно вести переговоры, ведь у них давно есть определенный план, а Россия остается единственной страной в мире, которая пошла против всеобщей системы.

- Хочу подчеркнуть, сейчас не идет война с Украиной, это освободительная спецоперация за освобождение этой страны от националистов и фашистов. У Запада бесполезно что-то просить, о чем-то с ними договариваться. Там есть план, который они реализуют. А Россия – единственная страна в мире, которая дала отпор и не вписывается в эти планы, - отметил Пипия.

Он также подчеркнул, что все санкции напрямую коснутся только международных отношений. Все валютные операции, кроме долларов, будут продолжаться.

- Наши валютные операции, но уже не в долларах, будут продолжаться: с Китаем, Арабскими странами. Да, будут неудобные моменты, но паузы не будет, все будет работать. Если раньше на то, чтобы перестроиться необходим был год, то сегодня все можно сделать максимум за месяц. Я уверен, что, в любом случае, Россия рванет далеко вперед.