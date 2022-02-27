В Симферополе и Севастополе 28 февраля частично отключат свет

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив "КП"

28 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества, потому что энергетики будут приводить в порядок трансформаторные подстанции и прочее оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Альпинистов, 2-16 (чет), 1-5 (нечет)

ул. Москалева, 34-46 (чет)

ул. Проводников, 2-22/14 (чет), 1-11 (нечет)

ул. Ухтомского, 2-36 (чет), 1-29 (нечет)

пер. Ухтомского, 2-38 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

ул. Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет)

ул. Дружбы, 24-62 (чет), 21-93 (нечет)

ул. Красных Зорь, 26-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная, 2-28 (чет), 1-19 (нечет)

ул. 1-й Конной Армии, 48-76 (чет), 19а

ул. Аянская, 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Сенная, 1-27 (нечет)

ул. Бахчисарайская, 28-36 (чет), 33-45 (нечет)

ул. Гражданская, 37

ул. Лихого, 38, 27-65 (нечет)

ул. Отважных, 34-42 (чет), 1-39 (нечет)

ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет)

ул. Механизаторов, 1-8

ул. Маршала Рыбалко, 3;

пр. Победы, 310-328 (чет)

ул. Гридасова, 14

ул. Дмитриева, 2/17, 5

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 17.00

село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды), насосная станция «Терновка», ТСП Терновского с/с №337 КСП, ООО «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А., звероферма, ИП Устич Александр Матвеевич, ул. Балаклавская 30

село Родное: ул. Яны Дунья 14,18-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 24-а,44-а,2-24(чет),50,952, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет),10 3-7 (нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-а,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10(чет),16,22, 1-9 (нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет), 1-7 (нечет), ул. Школьная 8-30 (чет), 7-29(нечет), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5(нечет), ул. Центральная 23, Фермерское хозяйство «БАРРИК», (винодельческий завод, гараж), скважина, гр. Швец П.В., насосная станция технической воды «Родное», Гидротехническое сооружение ООО «Добробут-Инвест Плюс»

КСП Память Ленина, 2,402-404(чет),412,422,426,474,556(Фермерское хозяйство «Горный Агроинвест»),594,880, 403,405,409-411(нечет),415,421,429,593.

с 8.00 до 16.00

пр. Победы (ТСН СТ «Дачник»)

ул. 1-я Воронцовская 39

ул.2-я Воронцовская 8,28

ул. 3-я Воронцовская 4-а,4

с 8.00 до 17.00

ул. Ленина 50

село Тыловое: пер. Земляной 2-а,2-б,16-б,2-8(чет),16-20(чет),26, 1-7(нечет), пер Плодовый 2-а, 4,8, 1-9(нечет), ул. Стахановская 22-а,28/2,28-б,34-а,2-22(чет),28-44, 15-А,1-17(нечет), пер. Малиновый 2-12(чет), 3-21(нечет), ул. Баздыревой 2-б,2-18(чет),56, 3-а,7-а,7-б,1-19(нечет), 59, пер. Сельский 568, 3,7,11, ул. Севастопольская 6-ж, ул. Лазурная 2-8(чет), 1-3(нечет), ул. Склонная 12-а,6-10(чет),14,18, 3,9, ул. Ясная 2,8-10(чет), ул. Ялтинская 4,12, ул. Водопроводная 1-3 (нечет)

село Орлиное: ул. Культурная 2-16(чет),5-а,15-а,17-а,1-17(нечет), ул. Механизаторов 2,6-14(чет),22, ул. Пушкина 4,10-14(чет), 5-7(нечет), ул. Благодатная 4-а,14, 1-3(нечет),11-13 (нечет),19-21(нечет), пер. Батилиманский 4-а, пер. Западный 2, 9

ул. КСП «Красный Октябрь» кад. №:616,417,605,613,617

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