Погода на 28 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: действует штормовое предупреждение, воздух прогреется до плюс 7 градусов

В Севастополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Южный циклон, как объясняют синоптики, принес с собой дождь, мокрый снег и северо-восточный ветер до 25 м/с.

- В Симферополе облачно. Днем дождь и мокрый снег. Северо-восточный ветер до 20 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Воздух прогреется до +6…+8°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +3…+7°, северо-восточный ветер 7-23 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории +2…+5°, северо-восточный ветер 12-20 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Керчи +3…+5°, северо-восточный ветер 8-15 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Феодосии +2…+7°, северо-восточный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +2…+5°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Джанкое +1…+5°, скорость северо-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +6…+9°.

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