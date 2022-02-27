В начале весны на Крым обрушится снежный циклон

В эти дни на полуострове повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах ЖКХ, Фото: "КП" Архив

Из-за ухудшения погоды в Крыму объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- В связи с прохождением южного циклона днем и до конца суток 28 февраля, в течение суток 1 марта в Крыму ожидается, мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в эти дни на полуострове повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах ЖКХ, подтоплений и т.п..