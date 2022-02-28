Ялта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха в майские праздники и летом 2022 года

В Ялте много моря и солнца. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты упорно держат первенство по популярности среди россиян.

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные с 1 мая по 31 августа 2022 года, составили рейтинг востребованности направлений среди отдыхающих.

«Золото» у Ялты, «серебро» досталось Сочи, третье почетное место у Питера.

Аналитики отмечают, что стоимость отдыха выросла на 8,2%, но при этом сократилась на 7,3% время поездки.

Топ-10 популярных направлений отдыха в майские праздники и летом 2022 года (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):

Ялта, 4308

Сочи, 2965

Санкт-Петербург, 3742

Гагра, 2707

Кисловодск, 2353

Калининград, 2699

Москва, 3326

Казань, 3006

Волгоград, 3079

Осташков, 6297

(средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)

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