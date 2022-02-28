Появились 5 атмосферных фото Гурзуфа в конце февраля 2022

Зимний Гурзуф. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров, как и весь земной шарик, вот-вот встретит красавицу весну, правда пока только календарную. Зимой южная харизма курортного местечка слегка поблекла без яркой летней палитры, но и в этом есть своя прелесть.

Февраль на Южном берегу Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф в конце февраля, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, который постоянно радует пользователей соцсети снимками окрестностей знаменитой горы Аю-Даг.

Курортный поселок живет без летней суеты. Фото: Алекс Кедми/VK

На улочках приморского курорта не так уж и много людей, все-таки зима не лучшее время для отдыха на берегу Черного моря.

Деревья радуют ранним цветением. Фото: Алекс Кедми/VK

Сереньким днем приятно увидеть ветки деревьев, которые укутаны нежно-розовой дымкой. Наперекор пророчествам синоптиков о холодах и снеге в Крыму цветет миндаль и другие растения-торопыги.

Котики - талисман Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK

Крым трудно представить без Мурок и Барсиков, поэтому фотохудожник отдал должное и этому хвостатому оберегу полуострова.

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