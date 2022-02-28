В Крыму назвали расизмом ограниченный вход для русских в один из ресторанов Германии

Дословный перевод обращения владельца ресторана Traube Bietigheim представлен в данном материале. Фото: Общественная палата Крыма/telegram

Член Общественной палаты Республики Крым Вадим Петров назвал расизмом ограниченный вход для русских в один из ресторанов Германии.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в немецком городе Битигхайм-Биссинген владелец заведения общепита под названием Traube Bietigheim ограничил вход для граждан с российским паспортом.

- Посетители с российским паспортом не приветствуются в нашем ресторане. Нам понятно, что «нормальные» русские граждане не виноваты в криминальных решениях, но уже настало время сделать какой-то шаг. Ограничение входа для русских граждан в ресторан является нашим вкладом, чтобы наши дети смогли вырасти в свободной Европе, - пояснил свое решение владелец ресторана.

По словам члена Общественной палаты Крыма, подобное действие отнюдь не носит политический характер, это расизм, который приобретает политический характер.

- События на Украине могут не нравится власти Германии, другое дело, когда германские бюргеры, руководствуясь чисто расистскими побуждениями, отказывают в праве посещения общественных мест представителям национальности, которая, в принципе, обеспечила существование самой Германии в результате победы над фашизмом в 1945 году, - обосновал свое видение ситуации Вадим Петров.

Он отметил, что подобные действия соотносятся с расовой сегрегацией, так как речь идет не о политике, а о «ненависти к русским, которая сегодня буквально пропитывает ткань европейских отношений».

- Это должно получить соответствующую оценку. Только от Запада мы ее вряд ли дождемся - они словно соревнуются в том, чтобы больнее укусить Российскую Федерацию, - заключил историк Вадим Петров.

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