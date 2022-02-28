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Общество28 февраля 2022 10:24

В Крыму и Севастополе 28 февраля 2022 года выявлено 1400 случаев заражения коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 28 февраля
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Данные Минздрава Крыма

Данные Минздрава Крыма

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 810 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии было выявлено 161 081 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 104 пациента, за все время на стационарном лечении находились 55 742 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 950 человек, выздоровевших за весь период -147 842, - отметили в ведомстве.

Как сообщили на сайте Правительства Севастополя, по состоянию на утро 28 февраля в городе зарегистрированы 590 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 57 до 94 лет.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 75 359 человек, выздоровели 68 659.