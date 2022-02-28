Глава Крыма о новом обращении Зеленского: «Он явно неадекватен»

Глава Республики Крым. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым прокомментировал последние видеобращение украинского лидера Владимира Зеленского к гражданам, отметив, что «киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита».

- Зеленский выступил с очередным бредовым видеообращением. Он явно неадекватен. Каждую минуту число жертв и разрушений на Украине увеличивается, а он записывает видосы. Не знаю, является ли это выступление сигналом, что переговоры бессмысленны, - написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Выразив надежду на положительный исход сложившейся ситуации, он заявил, что хунта намерена утащить за собой в могилу как можно больше украинских граждан. Он также отметил, что киевский режим действует по тактике террористов: бандеровская власть безжалостно убивает детей, женщин, стариков, прицельно бьет по объектам гражданской инфраструктуры.

- Это «школа» американских покровителей киевского режима, почерк, хорошо знакомый нам по Югославии, Ираку, Ливии, Сирии. Почерк террористического государства. Похоже, Вашингтон все эти годы проводил в соседней стране какой-то особый «кастинг мерзавцев», по итогам которого во власть в Киеве допускали только самых подлых, брехливых, продажных и отмороженных, - подчеркнул глава республики.

По его словам, главным условием для участия в данном «кастинге» была русофобия. Украинский лидер в этом отношении «переплюнул всех своих предшественников».

- Он обещал прекратить войну, но вместо этого он ее разжег. И теперь войну прекращает Россия. И только Россия во главе с нашим Президентом может освободить украинский народ, который эта банда террористов взяла в заложники, - заключил Сергей Аксенов, выразив уверенность в том, что скоро Украина станет свободной.

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