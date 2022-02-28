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Происшествия28 февраля 2022 14:57

Появилось видео горящей легковушки в переулке Дзюбанова в Симферополе

Владелец авто не объявился, даже когда прибыли пожарные
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 28 февраля, в переулке Дзюбанова в Симферополе горел легковой автомобиль. Видео инцидента в соцсетях опубликовали очевидцы, отметив, что к моменту ликвидации огня владельца машины не удалось найти.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение об инциденте поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 08.43 утра.

- Поступила информация о возгорании автомобиля в переулке Дзюбанова, 11 в Симферополе. Оперативно на место происшествия был направлен один пожарный расчет. На полную ликвидацию огня потребовалось около 10 минут, - сообщили в пресс-службе.

Общая площадь возгорания составила 4 кв.м. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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