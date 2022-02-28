Сайты госорганов Крыма вновь подверглись хакерским атакам

Некоторые сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке Фото: "КП" Архив

На фоне спецоперации, которую Российская Федерация проводит на территории Украины, ИТ-инфраструктура органов власти Республики Крым вновь подвергается массированным DdoS-атакам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- В организации атак использован ботнет, IP-адреса которого преимущественно расположены в Серверной и Южной Америке, Тайване и ряде других стран. Все атаки относятся к http-flood атакам, направленные на вывод из строя веб-ресурсов, - говорится в сообщении.

Так, 28 февраля временно не работают следующие ресурсы:

МВД Республики Крым https://82.мвд.рф/

Прокуратура Республики Крым http://rkproc.ru/

УГИБДД МВД по Крыму https://гибдд.рф/r/82/

ГУ МЧС по Крыму http://82.mchs.gov.ru/

Южное таможенное управление https://yutu.customs.gov.ru/

Сайт администрации Симферополя http://simadm.ru/

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