Крымчан предупредили о фейковой информации в соцсетях от спецслужб Запада

На специально созданном сайте войнасфейками.рф можно проверить достоверность информации, которая появляется в СМИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спецслужбы Запада пытаются через соцсети дезинформировать крымчан. Ввиду этого был создан сайт войнасфейками.рф, где только за первые два дня разоблачили более 60 липовых новостей.

Дело в том, что начало спецоперации на Украине привело к массовым вбросам и размещению в соцсетях массы недостоверной информации.

- Источником фейковых новостей все чаще становятся блогеры, гражданские репортеры и им подобные. В погоне за хайпом они частенько выкладывают информацию, которую нашли в сомнительных информационных источниках. Это, на мой взгляд, безответственное поведение, - уверен председатель КРО Союза журналистов России Андрей Трофимов.

Администраторы сайта войнасфейками.рф намерены проверить каждый фейк и давать ссылки на реальные опровержения.

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