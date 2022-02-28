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Общество28 февраля 2022 15:12

Крымчан предупредили о фейковой информации в соцсетях от спецслужб Запада

Для опровержения информационных вбросов, связанных со спецоперацией в Украине, был создан специальный сайт
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На специально созданном сайте войнасфейками.рф можно проверить достоверность информации, которая появляется в СМИ

На специально созданном сайте войнасфейками.рф можно проверить достоверность информации, которая появляется в СМИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спецслужбы Запада пытаются через соцсети дезинформировать крымчан. Ввиду этого был создан сайт войнасфейками.рф, где только за первые два дня разоблачили более 60 липовых новостей.

Дело в том, что начало спецоперации на Украине привело к массовым вбросам и размещению в соцсетях массы недостоверной информации.

- Источником фейковых новостей все чаще становятся блогеры, гражданские репортеры и им подобные. В погоне за хайпом они частенько выкладывают информацию, которую нашли в сомнительных информационных источниках. Это, на мой взгляд, безответственное поведение, - уверен председатель КРО Союза журналистов России Андрей Трофимов.

Администраторы сайта войнасфейками.рф намерены проверить каждый фейк и давать ссылки на реальные опровержения.

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