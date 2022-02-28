Крымчанин из ревности несколько раз ударил бывшую подругу ножом

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красногвардейский районный суд Крыма вынес приговор 46-летнему мужчине за попытку убийства бывшей подруги. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, крымчанина приговорили к реальному тюремному сроку.

- Житель Джанкоя, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры на почве ревности, с целью причинения смерти своей бывшей сожительнице нанес ей несколько ударов ножом, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Благодаря своевременной помощи медиков экс-подруга крымского Отелло осталась жива. Уточняется, что у бывших возлюбленных есть четверо детей. В содеянном мужчина раскаялся и полностью признал свою вину.

Уголовное дело на ревнивого крымчанина заведено по статье «Покушение на убийство». Рассмотрев материалы дела, суд вынес мужчине приговор в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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