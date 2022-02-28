Крым
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 16:02

Крымчанин пойдет под суд за продажу поддельных часов

Мужчина продавал подделки под видом известного бренда
Ирина ГЕРЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бренду был нанесен ущерб на 280 тыс. рублей

Бренду был нанесен ущерб на 280 тыс. рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Советский районный суд Крыма приговорил к обязательным работам предпринимателя, который торговал поддельными наручными часами. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, контрафакт мужчина выдавал за продукцию известного бренда, размещая на витрине своего магазина.

- Согласно сведениям, предоставленным представителем правообладателя указанного торгового знака, минимальная розничная стоимость аналогичных оригинальных наручных часов составляет 280 тыс. рублей, ввиду чего правообладателю причинен ущерб на указанную сумму, - говорится в сообщении.

Незадачливого предпринимателя признали виновным по статье «Незаконное использование чужого товарного знака и приговорили к исправительным работам на полгода с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, в дальнейшем будут удерживаться 5% от его заработной платы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50