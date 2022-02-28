Крымчанин пойдет под суд за продажу поддельных часов

Бренду был нанесен ущерб на 280 тыс. рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Советский районный суд Крыма приговорил к обязательным работам предпринимателя, который торговал поддельными наручными часами. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, контрафакт мужчина выдавал за продукцию известного бренда, размещая на витрине своего магазина.

- Согласно сведениям, предоставленным представителем правообладателя указанного торгового знака, минимальная розничная стоимость аналогичных оригинальных наручных часов составляет 280 тыс. рублей, ввиду чего правообладателю причинен ущерб на указанную сумму, - говорится в сообщении.

Незадачливого предпринимателя признали виновным по статье «Незаконное использование чужого товарного знака и приговорили к исправительным работам на полгода с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, в дальнейшем будут удерживаться 5% от его заработной платы.

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