Проверка системы оповещения, запланированная на 2 марта, отменена. Фото: mchs.rk.gov.ru

В Крыму перенесли проверку системы оповещения, которая была запланирована на 2 марта.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, запуск электросирен решено перенести на более поздний срок.

- Спланированный на 2 марта запуск электросирен с замещением общероссийских общедоступных телеканалов и доведением проверочных сигналов и информации до населения, проводимый в рамках комплексных проверок готовности систем оповещения перенесен на более поздний срок - цитирует СМИ министра.

Отмечается, что плановые проверки системы оповещения населения проводятся два раза в год, в рамках Всероссийских тренировочных мероприятий по гражданской обороне.

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