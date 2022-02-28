СевГУ готов принять российских студентов, отчисленных из европейских вузов

Фото: пресс-служба Севастопольского государственного университета

Севастопольский государственный университет выразил готовность принять на учебу российских студентов, отчисленных из европейских высших учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора Владимира Нечаева.

Кроме того, СевГУ примет и студентов из Донецкой и Луганской народных республик.

- Некоторых российских студентов отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине, - подчеркнули в пресс-службе вуза.

Напомним, ранее Минобрнауки РФ заявило о том, что россияне, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут вернуться в РФ и продолжить обучение в ведущих университетах страны бесплатно.

Как отметил завкафедрой политических наук и философии СевГУ Александр Ирхин, складывающаяся международная ситуация будет способствовать процессам национализации российской элиты.

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