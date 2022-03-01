Припаркованное на Семашко в Симферополе авто придавило веткой

Рухнувшая сухая ветка придавила автомобиль. Фото: соцсети

Вчера, 28 февраля, на улице Семашко в Симферополе на припаркованный у обочины автомобиль упала массивная ветка. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях, отметив, что в момент происшествия в машине никого не было.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, на место оперативно выехали сотрудники МУБ «Город», которые распились сухую ветвь и убрали остатки.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что на данном участке дороги есть знак, запрещающий остановку и парковку.

Напомним, в городе за последние сутки ухудшилась погода, в частности, усилился ветер. В целом на полуострове в связи с неблагоприятным прогнозом в настоящее время действует штормовое предупреждение.

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