За последние сутки в Крыму зарегистрировали 794 заболевших коронавирусом

В Крыму смягчили коронавирусные ограничения на фоне улучшения эпидобстановки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму в связи с улучшением эпидобстановки с 28 февраля смягчили ковидные ограничения: отменена система QR-кодов для посещения торговых центров, отменен режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы.

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Данные Минздрава РК

В Крыму за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 794 человека, 161 875 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

За последние 24 часа госпитализирован 101 пациент, за все время на стационарном лечении находились 55 843 человека.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 1 108 человек, выздоровевших за весь период - 148 950, - говорится в сообщении.

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За последние сутки в городе-герое выявили 447 новых случаев заболевания COVID-19, 75 806 - с начала пандемии. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

За истекшие 24 часа в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 39 человек. Выписаны 57 пациентов.

- На данный момент в больницах находится 641 пациент, из них 497 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Коме того, за последние сутки от COVID-19 в городе умерли 7 человек в возрасте от 75 до 96 лет. Выздоровевших с начала пандемии 69 431 человек.

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