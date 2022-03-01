В Симферополе собрали десятки тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

В Симферополе волонтеры собрали десятки тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Фото: Пресс-служба Центра гуманитарной помощи «Екатерининский».

Из Симферополя в ближайшее время будут направлены две машины с гуманитарной помощью в Ростовскую и близлежащие области для беженцев из Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гуманитарной помощи «Екатерининский».

Фото: Пресс-служба Центра гуманитарной помощи «Екатерининский».

В Центре за минувшую неделю собрали десятки тонн вещей первой необходимости, продуктов питания, воды, одежды и даже мелкой бытовой техники.

Фото: Пресс-служба Центра гуманитарной помощи «Екатерининский».

- На территории Симферопольской и Крымской епархии по поручению митрополита Лазаря объявлен сбор гуманитарной помощи по всем храмам и монастырям. Каждый желающий может принести в любой храм Крыма гуманитарную помощь для беженцев, - цитирует пресс-служба настоятеля Свято-Екатерининского храма в Симферополе иерея Дионисия Волкова.

Вся собранная гуманитарная помощь будет распределена основной группе беженцев из Донбасса. Уточняется, что подобные доставки гуманитарной помощи намерены отправлять из Крыма регулярно, по несколько раз в неделю.

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