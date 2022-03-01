Снег накрыл Симферополь и Евпаторию в первый день весны 2022 года

Жители Симферополя вновь могут наблюдать красивые снежные пейзажи Фото: Надежда ДАЦЮК

В ночь на 1 марта - первый день весны - в Симферополе и некоторых других городах Крыма выпал снег. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по Республике Крым, на данный момент на фоне ухудшения погодных условий на полуострове ЧС не зафиксировано.

В связи с ухудшением погоды в Крыму было объявлено штормовое Фото: Надежда ДАЦЮК

Ранее синоптики предсказывали ухудшение погоды, в связи с чем в республике было объявлено штормовое предупреждение, а в крымской столице - режим повышенной готовности.

- По состоянию на 12.00 осадки в виде снега зафиксированы в городе Армянск, городе Красноперекопск, также в Джанкойском районе (до 1 мм), в Симферополе и Симферопольском районе (до 0,5 мм), в Евпатории (до 0,5 мм), Бахчисарайском районе (до 0,5 мм), - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, зафиксированы осадки в виде дождя в Ялте и Керчи (до 0,5 мм). В пресс-службе уточнили, что Ангарский и Грушевский перевал в настоящий момент проездные.

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