Крым
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 9:21

Снег накрыл Симферополь и Евпаторию в первый день весны 2022 года

В Крыму на фоне ухудшения погоды ЧС пока не зафиксировано
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Симферополя вновь могут наблюдать красивые снежные пейзажи

Жители Симферополя вновь могут наблюдать красивые снежные пейзажи

Фото: Надежда ДАЦЮК

В ночь на 1 марта - первый день весны - в Симферополе и некоторых других городах Крыма выпал снег. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по Республике Крым, на данный момент на фоне ухудшения погодных условий на полуострове ЧС не зафиксировано.

В связи с ухудшением погоды в Крыму было объявлено штормовое

В связи с ухудшением погоды в Крыму было объявлено штормовое

Фото: Надежда ДАЦЮК

Ранее синоптики предсказывали ухудшение погоды, в связи с чем в республике было объявлено штормовое предупреждение, а в крымской столице - режим повышенной готовности.

- По состоянию на 12.00 осадки в виде снега зафиксированы в городе Армянск, городе Красноперекопск, также в Джанкойском районе (до 1 мм), в Симферополе и Симферопольском районе (до 0,5 мм), в Евпатории (до 0,5 мм), Бахчисарайском районе (до 0,5 мм), - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, зафиксированы осадки в виде дождя в Ялте и Керчи (до 0,5 мм). В пресс-службе уточнили, что Ангарский и Грушевский перевал в настоящий момент проездные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50