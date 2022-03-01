В правительстве Крыма назначили членов комиссии конкурса по выбору мэра Симферополя

Определен состав комиссии для выборов градоначальника Симферополя. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В правительстве Крыма назначили членов комиссии на конкурс по выбору главы администрации Симферополя. Распоряжение, подписанное главой РК Сергеем Аксеновым, опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно документу, членами конкурсной комиссии назначен председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, заведующая отделом по межведомственному взаимодействию и совершенствованию правовой системы главного правового управления аппарата Совмина РК Любовь Ковалинская, заведующая отделом нормативного регулирования вопросов государственной гражданской службы Республики Крым главного управления кадровой политики и государственной службы аппарата Совмина РК Виктория Шишова, заместитель начальника главного управления по оргвопросам Совмина РК Константин Шулежко.

Напомним, конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя пройдет 11 марта. Сначала его планировали провести 11 февраля, но он не состоялся из-за того, что не было необходимого количества участников.

11 января Валентин Демидов сложил полномочия. Сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый зам главы администрации Максим Балахонов.

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