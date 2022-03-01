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Общество1 марта 2022 10:47

По Крымскому мосту за минувшую зиму проехало больше 700 тысяч авто

Самый высокий трафик зафиксировали 27 декабря
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Более 700 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за три зимних месяца. Фото: most.life

Более 700 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за три зимних месяца. Фото: most.life

За три месяца зимы по Крымскому мосту проехало больше 700 тысяч автомобилей, в том числе 165 тысяч грузовиков и 8 тысяч автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

- Наибольшая интенсивность движения в обе стороны пришлась на декабрь: более 278 тысяч машин пересекли Керченский пролив в канун Нового года. Зимний суточный рекорд зафиксирован 27 декабря: более 11 тысяч транспортных средств за 24 часа, - сообщили в «Упрдор «Тамань».

По данным пресс-службы, в Крым проехали больше 350 тысяч автомобилей, столько же машин прибыло на материк. По сравнению с прошлой зимой трафик машин остался на том же уровне.

В Керченском проливе с декабря по февраль было зафиксировано больше 300 штормовых часов. Самые ветреным месяцем назвали январь. Порывы ветра достигали до 24 метров в секунду. В непогоду движение по Крымскому мосту не останавливалось.

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