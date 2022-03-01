В страшной аварии под Джанкоем погиб водитель легковушки

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Джанкойском районе Крыма лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля - Honda Civic и ВАЗ2107. В результате страшной аварии погиб водитель «семерки». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

ДТП произошло 28 февраля примерно в пять часов вечера на трассе «Симферополь - Алушта - Ялта» вблизи села Новостепное. По неизвестным причинам 34-летний водитель отечественного автомобиля выехал на «встречку», где и столкнулся с «Хондой».

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2107 смертельно травмирован. Пострадали водитель автомобиля Honda Civic и два пассажира ВАЗ 2107. Все доставлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства аварии выясняются. По информации источника КП-Крым, кроме водителя в отечественной легковушке находились 22-летний молодой человек и 67-летняя женщина. Они получили серьезные травмы.

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