Крымского боксера Александра Усика предложили не пускать в республику

В Общественном Совете Симферополя предложили не пускать в Крым украинского боксера Усика. Фото: Инстаграм/Александр Усик
Председатель Общественного Совета Симферополя Александр Юрьев призвал не пускать в Крым украинского боксера Александра Усика. Об этом он написал в своем Instagram, передает «Крым 24».
По его словам, первый раз подобное предложение он выдвинул еще в 2014 году. Однако подобная рекомендация была проигнорирована.
- Более того, мне рассказывали, что он крымчанин и вынужден быть патриотом Украины. Теперь этот персонаж будет стрелять в наших солдат. В крымчан, - написал он.
Александр Усик родом из Симферополя. По словам Александра Юрьева, спортсмен записался в тероборону Киева.
- Как он и вы, защищающие его, будете смотреть в глаза матерям погибших крымчан от его руки…, - заключил Юрьев.
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