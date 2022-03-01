В Крыму за год выросла смертность и упала рождаемость

В Крыму в 2021 году родилось 18,1 тысячи детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертность в Крыму в 2021 году на 16,7% превысила показатели 2020-го. Об этом сообщает Крымское управление статистики.

- За январь-декабрь 2021 года в республике родилось 18 172 человека, умерло 35 742 человека. Число родившихся уменьшилось на 3,7%, а число умерших увеличилось на 16,7%, - сообщает пресс-служба Крымстата.

При этом, по данным статистического ведомства, в 2021 году в Крыму умерло 98 детей в возрасте до 1 года. Это немногим меньше, чем годом ранее. За январь-декабрь 2020 года в республике скончалось 103 новорожденных.

В то же время, по данным Крымстата, прошлый год продемонстрировал рост количества официально зарегистрированных браков на полуострове.

В 2021-м узами брака связали себя 12,3 тысячи пар, что на 1,2 тысячи больше, чем в 2020-м. А вот разводов в Крыму стало меньше всего на 2,1%. Развелись 7,1 тысячи пар, это на 154 пары меньше, чем в 2020-м.

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