Благоустройство парка имени Франко в Евпатории обойдется в 44 млн рублей

Первый этап реконструкции парка не успели завершить в срок. Фото: соцсети

В Евпатории выбрали поставщика, который займется благоустройством парка имени Франко. Этому соответствует распоряжение главы Республики Крым, опубликованное на официальном сайте правительства.

Выбранным подрядчиком стала организация «Фаворитюгплюс». Согласно данным в открытых источниках, компания зарегистрирована в Симферополе и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

- Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству территорий по объекту: Капитальный ремонт парка имени Франко, расположенного по улице Ивана Франко, Евпатория, 2-ой участок, - уточняется в документе.

Напомним, первый этап реконструкции парка обошелся в 44,4 млн рублей. В качестве подрядчика тогда выбрали екатеринбургскую компанию «Амара». Тем не менее, работы не успели завершить в срок.

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