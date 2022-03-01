На трассе около Керчи перевернулся грузовик с комбикормом

Водитель грузовика не справился с управлением Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму на трассе «Таврида» недалеко от Керчи перевернулся грузовик с комбикормом. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе республиканского управления ГИБДД МВД, в результате ДТП пострадавших нет.

- На 12-м километре трассы «Таврида» водитель «Камаза» с прицепом, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Керчи, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием, - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Крыма. Перекрывать движение из-за аварии не потребовалось.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50