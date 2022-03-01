На трассе около Керчи перевернулся грузовик с комбикормом

Водитель грузовика не справился с управлением
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Крыму на трассе «Таврида» недалеко от Керчи перевернулся грузовик с комбикормом. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе республиканского управления ГИБДД МВД, в результате ДТП пострадавших нет.
- На 12-м километре трассы «Таврида» водитель «Камаза» с прицепом, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Керчи, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием, - отметили в пресс-службе.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Крыма. Перекрывать движение из-за аварии не потребовалось.
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