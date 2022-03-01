В Евпатории осужденный пытался сбежать из-под стражи

Мужчина был осужден за нападение на силовика. Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю

В Евпатории осужденный 35-летний мужчина совершил попытку побега из-под стражи. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, крымчанин пытался сбежать прямо возле здания суда.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по факту нападения на сотрудника полиции и причинении тяжкого вреда здоровью. Крымчанину назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор обжаловали адвокаты подсудимого.

- Мужчина по требованию судьи вновь был доставлен в суд в сопровождении конвоя ОМВД России по городу Евпатории. В момент вывода из автомобиля во внутреннем дворе суда осужденный применил силу, повредив наручники, и попытался совершить побег. Однако его действия были пресечены сотрудниками конвойной службы, - говорится в сообщении.

После изучения материалов дела, оно будет направлено в суд для решения по существу.

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