В Крыму готовы принять студентов из Европы, подвернутых дискриминации

Студентов готовы принять в том числе и на бюджетные места Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского готовы принять студентов, отчисленных из европейских вузов. Об этом рассказали в руководстве учебного заведения.

- КФУ имени В. И. Вернадского готов принять студентов из Европы, которых по каким-то причинам подвергают геноциду и дискриминации, - сообщил ректор КФУ имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев.

Он добавил, что студентов готовы принять в том числе и на бюджетные места. В вузе с 2022-го года действует программа, которая позволяет студентам из других учебных заведений, в том числе и европейских, быстро влиться в систему обучения КФУ.

Необходимо отметить, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова недавно заявила о том, что европейские вузы начали отчислять российских студентов из-за ситуации, связанной с военной спецоперацией на Украине.

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