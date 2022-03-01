В Симферополе сотрудницу ритуальной фирмы «кинули» на 258 тысяч рублей

После произошедшего следователи завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе работодатель задолжал сотруднице фирмы «Городское управляющее предприятие Республики Крым «Ритуал» 258 тысяч рублей. Как рассказали в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю, руководство фирмы не платило женщине зарплату в период с декабря по апрель 2021-го года.

В СК уточнили, что при этом деньги на счета фирмы поступали, но работодатель расходовал их на другие нужды. О предполагаемом правонарушении стало известно в ходе прокурорской проверки.

- По материалам проверки прокуратуры города возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50