Несколько улиц Симферополя остались без воды 2 марта

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе 2 марта по некоторым адресам нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В связи со сложным технологическим процессом проведения работ на улице Строителей, 51 краны будут сухими до 16.00 по адресам: улица Строителей, улица Альпинистов, улица Туристов, переулок Альпинистов, улица Проводников, улица Западная, улица Москалева, улица Ухтомского, а также на прилегающих улицах.

Кроме того, проводится технологический сброс воды по адресу: улица Западная-Москалева. На период проведения работ будет организован подвоз питьевой водой автоцистернами по адресу: улица Западная/улица Строителей, с 08.30 до 11.00.

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