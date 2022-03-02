Глава Крыма поддержал блокировку СМИ, признанных иноагентами в РФ

Аксенов поддержал блокировку СМИ, признанных иноагентами в РФ. Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к СМИ, которые были признаны иноагентами - радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь»*.

- Ничего общего со свободой слова деятельность этих информационных ресурсов не имеет. Это вражеская пропаганда, пропаганда экстремизма и ненависти, источник самой бессовестной лжи, - цитирует «Крым 24» главу республики.

Он также отметил, что некоторые артисты «поливают нашу страну грязью» совершенно не разбираясь в том, что происходит в действительности. В свою очередь их используют в качестве орудия в информационной войне против России.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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