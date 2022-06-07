Где в Симферополе отключат свет 7 июня

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июня в Симферополе частично отключат свет на 8 улицах. Отключение электричества – это вынужденная мера. Линии обесточивают из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Марка Донского, 22, 24, 20а; Героев Сталинграда, 20а/33а, 31, 35, 35в

Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250а;

- поселок городского типа Комсомольский: улицы Садовая, 2-12, 1-11а; Тополевая, 3-3а; Шоссейная, 4

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