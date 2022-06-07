В Крыму изменили график движения электрички Евпатория – Симферополь на 16 июня

Пригородные поезда в Крыму - это востребованный вид общественного транспорта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове 16 июня в график движение одной из пригородных электричек на время внесли корректировки.

- В связи с производством путевых работ на участке Остряково-Симферополь-Грузовой, 16 июня изменяется расписание пригородного поезда № 6678/6677 сообщением Евпатория – Симферополь, - рассказали в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Временный график выглядит следующим образом: № 6678/6677 Евпатория – Симферополь отправится из Евпатории в 14.30, на станцию Остряково прибудет в 15.40, затем стоянка 22 минуты и отправление в 16.03. В столице Крыма городе Симферополь поезд будет в 16.35.

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