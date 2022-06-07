В Белогорском районе директор строительной фирмы украл 9 млн рублей

Директор предприятия в Белогорском районе пойман на мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белогорском районе Крыма генеральный директор одного из предприятий попал под уголовное дело за мошенничество на 9 миллионов рублей при ремонте сельского дома культуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, в июле 2019 года одним из муниципальных учреждений культуры района и предприятием, которое возглавлял обвиняемый, был заключен контракт на капремонт объекта. Зная, что работы до конца не выполнены, злоумышленник предоставил акты об их приемке. После этого на его счет поступило более 9 миллионов рублей.

- С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура в рамках уголовного дела направила в суд иск о взыскании с обвиняемого вреда, причиненного преступлением, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ялте мужчину осудят за мошенничество с землей стоимостью 30 млн рублей. Злоумышленник пытался перерегистрировать на себя имущество 83-летней старушки.

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