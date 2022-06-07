Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На бульваре Ленина в Симферополе сухое дерево упало на проезжую часть, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Сегодня произошло падение сухого дерева на проезжую часть на бульваре Ленина. В кратчайшие сроки на место выехала аварийная бригада МБУ «Город». Проведены работы по распилу аварийного дерева и вывозу порубочных остатков. В результате происшествия пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ветер повалил массивный ствол дерева в районе парка имени Ю.А. Гагарина, у мемориала «Вечный огонь».

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