Санаторий в Керчи «Москва-Крым» передали Минспорту республики

Фото: moscrimea-hotel.ru

Санаторий в Керчи «Москва-Крым», ранее принадлежащий на 99,9% московскому госучреждению, передали Минспорту Республики Крым. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

- Определить Министерство спорта Республики Крым исполнительным органом государственной власти Республики Крым, осуществляющим от имени Республики Крым полномочия собственника, в том числе права акционера, в отношении 143274230 штук обыкновенных акций АО «Санаторий «Москва-Крым», составляющих 99,9859% уставного капитала общества, - говорится в сообщении.

Санаторий «Москва-Крым» находится недалеко от городского порта на территории площадью 6 гектаров. Лечебно-профилактическое учреждение работает круглый год. Имеет зону отдыха вдоль береговой линии протяженностью более 400 метров.

В 2010 году в санатории провели ремонт. Шестиэтажное здание перекрасили в яркий цвет, все номера были оборудованы санузлом с душевой кабиной, в них появилась современная техника и бесплатный Интернет.

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