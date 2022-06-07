Полицейский с большим сердцем: в Севастополе спасли щенков, выброшенных в мусорный бак

Малышей спасли, сейчас они находятся на передержке у волонтеров. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

В Севастополе полицейский спас маленьких щенков, которых кто-то выбросил в мусорный бак, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу-герою.

Крошечные хвостатые получили второй шанс на счастливую жизнь благодаря удачному стечению обстоятельств: в отделение полиции «Инкерман» позвонил неравнодушный житель поселка Сахарная Головка и рассказал, что из мусорного бака слышен жалобный писк. После этого на место отправился участковый.

- Среди коробок и пакетов в большом мусорном контейнере он увидел двух крошечных щенков. Вместе с жителем поселка они спасли пушистых малышей из-под завалов. Полицейский первым делом позвонил в одну из ветеринарных клиник города, сотрудники которой подсказали ему, как правильно осмотреть щенков. Они оказались абсолютно здоровы, - говорится в сообщении.

На помощь правоохранителям позже пришли волонтеры, которым передали щенков на временное содержание. Малыши оказались новорожденными - у них еще не открылись глаза.

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