Открыто автомобильное сообщение между материковой Россией и Крымом

Автомобильное сообщение по материку в Крым открыто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открыто автомобильное сообщение между материковой частью России и Крымом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания 7 июня.

- Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым, - сообщил Шойгу.

Ранее попасть в Крым на автомобиле можно было только с Таманского полуострова в Краснодарском крае через Крымский мост.

Шойгу также добавил, что на полуострова возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу.

Напомним, аэропорт «Симферополь» по-прежнему остается закрытым. Последний раз ограничения пролили до 12 июня. Добраться в Крым можно ж/д и автомобильным сообщением.

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