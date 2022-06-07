Московский патриархат принял крымские епархии УПЦ в прямое подчинение

Фото: foto.patriarchia.ru

Синод Русской православной церкви принял крымские епархии Украинской православной церкви в прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается в журналах заседания священного Синода РЦП.

Напомним, недавно УПЦ объявила независимость от Московского патриархата. В свою очередь Симферопольская и Крымская епархия УПЦ Московского патриархата не поддержала решение о независимости УПЦ, в связи с чем останется под управлением патриарха Кирилла.

Ранее КП-Крым писала, что Симферопольская и Крымская епархии направили более 150 тонн гуманитарной помощи жителям Украины. Помощь получили более 25 тысяч граждан.

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