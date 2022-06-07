В Симферополе 8 июня отключат свет на 24 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июня в Симферополе частично отключат свет на 24 улицах. Отключение электричества произойдет из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Батурина, 54, 56, 42/57, 44/50, 51, 53, 59; Балаклавская, 30; Русская, 35-104;

Ангарская, 38а; Зенитная, 2/57- 34 , 1/55-31а ; Старозенитная, 3; Гражданская, 42а/46, 41-57; Садовая, 18-36 , 19-35 ; Янтарная, 60-78 ; Хвойная, 72-84 , 67-73 ; Звездная, 52-90 , 63-91 ; Миндальная, 48-106 , 43-95 ; Пихтовая, 64-120 , 59-109 ; Абдуль-Тейфук, 63-97 ;

Къокъулы, 20-26 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а; Киевская, 62-64/41 ; Тренева, 2-8а , 1-21 ; Февральская, 2-6 , 1-5 ; Толстого, 21; Декабристов, 13/30

- площадь Куйбышева

- бульвар Франко, 30-32/9 , 33-41/64

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