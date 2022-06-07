В Евпатории учредитель фирмы украл почти 3,5 млн рублей на строительстве домов

В афере мужчина не признался Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Евпатории учредителя строительной фирмы подозревают в крупном мошенничестве при застройке. Как КП-Крым сообщил собеседник в правоохранительных органах, известно минимум о двух случаях обмана клиентов 31-летним предпринимателем.

- Учредитель фирмы в Евпатории, на тот момент находившийся в должности еще и генерального директора, под предлогом строительства частных домов завладел денежными средствами в общей сумме 3,375 млн рублей, - рассказал собеседник издания.

Такие «аферы» подозреваемый проводил минимум дважды. В 2020 году он обманул на 1,3 млн рублей 49-летнего симферопольца, а годом позже - 47-летнюю жительницу Евпатории, но уже чуть больше, чем на два миллиона.

На данный момент проводятся различные экспертизы с документами, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя. Стоит отметить, что в содеянном мужчина так и не признался.

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