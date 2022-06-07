Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2022 15:12

В Евпатории учредитель фирмы украл почти 3,5 млн рублей на строительстве домов

Мошенник обманул минимум двоих клиентов
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В афере мужчина не признался

В афере мужчина не признался

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Евпатории учредителя строительной фирмы подозревают в крупном мошенничестве при застройке. Как КП-Крым сообщил собеседник в правоохранительных органах, известно минимум о двух случаях обмана клиентов 31-летним предпринимателем.

- Учредитель фирмы в Евпатории, на тот момент находившийся в должности еще и генерального директора, под предлогом строительства частных домов завладел денежными средствами в общей сумме 3,375 млн рублей, - рассказал собеседник издания.

Такие «аферы» подозреваемый проводил минимум дважды. В 2020 году он обманул на 1,3 млн рублей 49-летнего симферопольца, а годом позже - 47-летнюю жительницу Евпатории, но уже чуть больше, чем на два миллиона.

На данный момент проводятся различные экспертизы с документами, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении учредителя. Стоит отметить, что в содеянном мужчина так и не признался.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50