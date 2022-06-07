Спецоперация позволила Крыму избежать больших потерь среди военных и мирного населения – Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: глава Крыма/telegram

Потери Крыма в конфликте с Украиной были бы гораздо больше в случае, если бы не было принято решение о проведении военной спецоперации. Об этом в эфире программы «Михеев говорит» заявил глава республики Сергей Аксенов.

- Мы избежали гораздо больших потерь и со стороны мирного населения, и со стороны вооруженных сил, тех, кто находился бы в обороне в случае, если бы не было принято решение о проведении спецоперации. Другого выхода не было. Нападение на Крым готовилось, документами это все подтверждается. В том числе допросами пленных, которые дают показания следственным органам Российской Федерации, - сказал Аксенов.

По мнению главы Крыма, конфликт с украинской стороной был бы в любом случае, только уже на других условиях. «Украину накачали бы ядерным оружием и выставили бы оппонентом России», считает Аксенов.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин в телеефире заявил о начале специальной военной операции на Украине. Это произошло после обращения властей ДНР и ЛНР к руководству страны.

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