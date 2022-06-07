Более 1000 добровольцев из Крыма участвуют в спецоперации на Украине

Тысяча военнослужащих из Крыма принимают участие в спецоперации на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Об этом в телеэфире заявил глава республики Сергей Аксенов.

- Более тысячи ребят - добровольцев из Крыма ушли через военкомат участвовать в специальной военной операции. Сегодня они находятся на передовой. Мы помогали экипировать все подразделения.Технику, вооружение и средства защиты предоставили Вооруженные силы РФ, мы со своей стороны за счет внебюджетных средств приобретали наколенники, приборы ночного видения, квадрокоптеры, - сказал Аксенов.

Глава республики также отметил, что добровольную помощь крымским военным оказало большое количество предпринимателей, в том числе из других регионов страны.

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